Noli, chiusa via Poggio per lavori e scatta il nuovo piano parcheggi

Noli. Entrerà in vigore meroledì 1 luglio il nuovo piano parcheggi del Comune di Noli, uno dei punti programmatici dell’amministrazione guidata da Lucio Fossati: prevista una tessera annuale per i residenti con sconti e agevolazioni, così come per i titolari delle attività produttive. Tariffe forfettarie anche per seconde case e ospiti di strutture ricettive.

Oltre a quelli attualmente già in funzione, saranno azionati i parcometri anche in Piazza Aldo Moro; Largo Pastorino; Via Fiumara; Via Poggio; Piazzale Rosselli; Piazza San Francesco; Piazzale Mons. Vivaldo; Via alla Stazione.

