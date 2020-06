Pieve di Teco, due vini della Tenuta Maffone nella guida Vinitaly

Pieve di Teco. Grande risultato per la viticoltura del Ponente Ligure, la Tenuta Maffone di Pieve di Teco (IM) infatti si è aggiudicata un doppio importante riconoscimento. Ben due vini, entrambi con il punteggio di 93/100, sono stati inseriti in pubblicazione su 5StarWines – The Book 2021, la guida del Vinitaly che sceglie i migliori vini del panorama enologico nazionale e internazionale.

Il Riviera Ligure di Ponente DOC Granaccia “Ligagna” 2018, un vino caldo, morbido con sentori di frutti rossi e viole che viene prodotto da uve provenienti da vigneti coltivati in collina a 400 metri slm.

Il Riviera Ligure di Ponente DOC Pigato Superiore “Giuanò” 2017, un Pigato prodotto da uve vendemmiate alla fine di ottobre con una escursione termica che ne favorisce lo straordinario patrimonio di profumi. Vinificato con una breve permanenza sulle bucce, un lungo “batonage” e un passaggio in legno.

