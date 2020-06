Porto, maggio nerissimo per Genova e Savona: -29% di traffico commerciale

Genova. Nonostante la graduale riapertura delle attività produttive, gli effetti del Covid a maggio si sono fatti sentire sui porti del mar ligure occidentale (Genova, Savona e Vado) come nel mese di aprile. Il traffico commerciale ha chiuso a 3.996.561 tonnellate, pari al -28,7% rispetto allo stesso mese del 2019. I container registrano una perdita del 26,0%, molto più significativa rispetto al dato di aprile (-12,9%). Di converso il traffico convenzionale contiene i danni (-30,4% contro -44,0%), e altrettanto accade per le rinfuse liquide che chiudono a -26,6% rispetto a -45%.

Per quanto riguarda il settore dei passeggeri anche maggio rappresenta un mese di fermo globale delle attività, sia per il settore traghetti, sia per le crociere ancora al palo.

