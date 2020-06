Professionisti non iscritti ad albi o ordini professionali, CNA Professioni: «Realtà poco conosciuta e per questo penalizzata»

Genova. Welfare, previdenza, equo compenso, tutela dei pagamenti e detassazione delle spese per formazione professionale: sono alcuni dei punti presentati agli Stati Generali da CNA Professioni. Un esercito che conta quasi 800mila unità: sono tanti i professionisti non organizzati in albi e collegi che CNA rappresenta.

Una realtà importante, eppure spesso penalizzata in modo ingiustificato. Come è avvenuto con i provvedimenti adottati in relazione all’emergenza epidemiologica e che, di fronte alle nuove sfide del mercato che si aprono con il dopo-emergenza, chiede le giuste risposte. Pur con la palese intenzione di voler coinvolgere tutti i professionisti, è chiaro che a leggere le disposizioni in merito all’accesso al fondo mutui prima casa o di garanzia PMI, per citare alcuni casi, questo mondo è ancora poco conosciuto e fatica a trovare l’attenzione che merita da parte del legislatore. Eppure dal gennaio 2013 c’è una legge, la Legge 4, che definisce chiaramente le caratteristiche delle professioni non ordinistiche.

