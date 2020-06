Stella, dopo la chiusura per l’emergenza Covid: riapre la casa Museo Sandro Pertini 

Stella. Da sabato prossimo (4 luglio) sarà nuovamente possibile visitare la casa Museo Sandro Pertini di Stella San Giovanni.

L’orario per i visitatori sarà dalle 9 alle 12, nei giorni di sabato e domenica, ed in seguito all’emergenza sanitaria per le visite sarà necessario prenotarsi anticipatamente contattando la presidentessa, Elisabetta Favetta, ai numeri 019.706194 oppure al numero 328.4353536.

