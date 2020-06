Vela, dopo la lunga pausa si riparte con il Trofeo Baietto

Loano. Dopo la lunga sosta dovuta alla pandemia, ritorna la vela in Liguria. Dopo i vari Vela Day organizzati, con grande successo, nel passato fine settimana in moltissimi circoli della regione, ad aprire il calendario in provincia di Savona sarà il Circolo Nautico Loano sabato 11 luglio con il classico Trofeo Baietto, gara che si sarebbe dovuta disputare il 28 marzo.

La gara servirà anche per rimodulare il ranking zonale sia per i 420 sia per la classe L’Equipe.

