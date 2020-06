Ventimiglia, morto l’ex sindaco Mario Blanco: ricoverato al Santa Corona dopo una caduta in campagna

Ventimiglia. E’ lutto a Ventimiglia per la morte dell’ex sindaco Mario Blanco, 81 anni, deceduto oggi a sei giorni da un incidente avvenuto in campagna a Latte. Martedì 23 giugno, infatti, Blanco era stato trasportato con l’elisoccorso Drago dei vigili del fuoco all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure a seguito di una caduta in una fascia di corso Toscanini.

Oltre al ruolo di sindaco, ricoperto per nove mesi nel 1986, Blanco era stato vice presidente della Fondazione Carige e segretario provinciale imperiese della Democrazia Cistiana. Di professione assicuratore, Mario Blanco era stato anche il primo ad aprire un club di Forza Italia nella città di confine nel febbraio del 1994. Era stato l’ideatore dell’Agosto Medievale.

... » Leggi tutto