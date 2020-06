Autorità Portuale, varate misure di indennizzo per gli operatori e a sostegno del lavoro portuale

Liguria. Il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, riunitosi oggi a Palazzo San Giorgio a Genova, dopo aver “preso atto dell’andamento negativo dei traffici nei porti di Genova e Savona anche nel mese di maggio, generato dalla persistente insicurezza mondiale causata dal Covid-19, ha approvato all’unanimità una serie di provvedimenti a sostegno del cluster marittimo e dell’economia a carico del bilancio AdSP”.

Tra i provvedimenti approvati rientra il sostegno alle compagnie portuali di Genova e Savona, che affianca quelli che prevedono la riduzione dei canoni per i terminalisti per i mesi da febbraio a giugno 2020 a partire da un calo del fatturato del 20 per cento e la riduzione sulle tasse di ancoraggio per gli armatori.

