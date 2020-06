Autostrade, Toti in consiglio regionale: «Ancora nessuna risposta dal Mit»

Genova. «Anche oggi scene di ordinario caos sulle autostrade liguri a causa della chiusura di alcuni tratti dell’A7 che ha comportato una paralisi quasi totale del nodo genovese». Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in consiglio regionale in cui ha esposto la relazione sulla mobilità ligure e in particolare sulle tratte autostradali.

«Ieri ho firmato un’ordinanza per chiedere ad Autostrade e al Ministero delle Infrastrutture di predisporre immediatamente un nuovo piano di manutenzione della nostra rete, che garantisca la sicurezza e anche la vivibilità della nostra regione – prosegue il governatore – Pur non avendo competenze in merito, come Regione abbiamo fatto tutto quello che potevamo per impedire questa drammatica situazione. Dopo il crollo del Morandi avvenuto quasi due anni fa abbiamo scritto lettere, mandato appelli e proteste. Un lungo carteggio da novembre 2019 a oggi che potrebbe definirsi un monologo, visto che non è mai arrivata nessuna risposta. Abbiamo richiesto anche l’individuazione di un advisor, per la gestione dei lavori, individuato in accordo con la città metropolitana di Genova nel RINA che si distingue per professionalità e conoscenza del territorio, ma anche questa richiesta è rimasta inevasa.

