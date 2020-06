Bergeggi, il Consiglio comunale lascia inalterati i tributi: nessun aumento delle aliquote

Bergeggi. Consiglio comunale intenso quello tenutosi ieri: all’ordine del giorno l’approvazione del rendiconto 2019 ma soprattutto l’approvazione dei tributi 2020. Dopo diversi anni di blocco, con l’impossibilità per i Comuni di aumentare la pressione tributaria sui cittadini, quest’anno con la soppressione della TASI è stata data facoltà alle amministrazioni di rivedere le aliquote, prevedendo anche un aumento. Ipotesi scartata dal sindaco Roberto Arboscello e dalla sua amministrazione.

“Viviamo tutti un momento difficile con famiglie e imprese fortemente provate dall’emergenza. Nonostante ci fosse data facoltà di aumentare le aliquote Imu la scelta è stata quella di lasciarle invariate – spiega il primo cittadino – Certamente una scelta diversa avrebbe portato risorse fresche nelle casse comunali, cosa molto utile in un momento in cui i Comuni attraversano grandi difficoltà nel far quadrare il proprio bilancio”.

... » Leggi tutto