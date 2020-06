Bimba con due madri, le famiglie arcobaleno contro Tursi: “Fieri di aver tolto diritti a una bambina?”

Genova. Il giorno dopo la sentenza della corte d’appello di Genova che ha ribaltato il giudizio di primo grado sulla doppia genitorialità per una bimba, figlia di una coppia di donne, arriva la replica dura delle famiglie arcobaleno.

“La nostra amministrazione è fiera di avere tolto un genitore, e tutti i legami parentali conseguenti, ad una bambina di due anni. E a tutti gli altri bimbi e bimbe nati in famiglie arcobaleno a cui lo Stato non riconosce entrambi i genitori” commenta il coordinamento Liguria Rainbow in una nota.

... » Leggi tutto