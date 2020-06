Il Genoa regge un tempo, poi la Juventus dilaga: finisce 1-3

Genova. Il Genoa regge l’assalto della Juventus per un tempo. Perin ha tenuto a galla i suoi per i primi 45 minuti con almeno cinque parate decisive, ma alla fine la Juventus fa valere il maggior tasso tecnico e una condizione fisica migliore dei rossoblù segnando due reti con Dybala e Ronaldo a inizio ripresa che spianano la strada per la vittoria. La ciliegina sulla torta bianconera la mette Douglas Costa con una pennellata che si insacca all’incrocio. A nulla vale il gol della bandiera di Pinamonti. Finisce 1-3. Il Genoa, senza la spinta del pubblico, non riesce a replicare i successi dell’anno scorso contro i bianconeri. Non era certo questa la partita in cui fare punti, ma i rossoblù hanno dato qualche buon segnale solo quando il risultato era ormai largamente deciso e con l’ingresso di Sanabria a vivacizzare un reparto offensivo che fa molta fatica.

Primo tempo. Un 3-5-2 per Nicola, che inserisce Berhami dal primo minuto a fare da filtro in un centrocampo completato da Schone e Sturaro, con Ghiglione e Cassata sulle fasce. La coppia d’attacco è Pinamonti-Favilli. Dietro torna Masiello. La Juventus si presenta con un tridente formato da Bernardeschi, Dybala e Ronaldo.

