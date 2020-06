Incidente stradale tra Millesimo e Murialdo: feriti i due passeggeri di una moto

Millesimo. Un incidente stradale si è verificato poco prima delle 15 di oggi pomeriggio a Millesimo, in località Acquafredda, lungo la strada che collega la cittadina con la vicina Murialdo. Protagonista una coppia di sessantenni che viaggiava in sella ad una moto in direzione di Calizzano.

Secondo quanto stabilito, per ragioni ancora da accertare (forse durante una manovra di sorpasso) il suo guidatore ha perso il controllo. Il mezzo a due ruote è andato ad impattare contro il muro che corre parallelo alla carreggiata.

... » Leggi tutto