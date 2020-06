L’ex braccio destro del sindaco Bucci verso la candidatura a sindaco di Reggio Calabria

Genova. L’ufficialità manca ancora, ma i media locali lo danno per certo al 90 per cento: Antonino Minicuci sarà il candidato sindaco appoggiato dalla Lega e dal centrodestra unito a Reggio Calabria, dove si andrà a votare per le elezioni amministrative a settembre.

Perché dovrebbe interessarci? Perché Minicuci, nato a Melito di Porto Salvo 74 anni fa, è stato per quasi nove mesi da luglio 2018 a marzo 2019 il segretario generale del Comune di Genova, il vero braccio destro di Marco Bucci quando si trattava di districarsi tra leggi, norme e complicazioni burocratiche.

