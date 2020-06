Loano, il Pd all’attacco: “Opere pubbliche come le celebri sinfonie di Schubert e Beethoven: incompiute”

Loano. “Le opere pubbliche di Loano sono come le due celebri sinfonie di Schubert e Beethoven: incompiute”. Lo affermano, in maniera molto caustica, i consiglieri di minoranza del gruppo Pd/Da sempre per Loano Roberto Franco e Giulia Tassara.

“Le due più famose incompiute della storia della musica sinfonica sono senza dubbio la ‘Sinfonia numero 8 in SI minore D759’ di Franz Schubert e la ‘Sinfonia numero 10 in MI bemolle’ di Ludwig van Beethoven. Anche se incompiute sono sinfonie amatissime che hanno lasciato il segno nella storia della musica e trovato compositori che si sono cimentati per portarle a compimento. Le opere pubbliche incompiute, invece, non riscuotono lo stesso successo delle sinfonie e sono sintomo di una cattiva amministrazione”.

