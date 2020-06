Luminosa Bogliolo verso il meeting di Savona: una stella cresciuta “in casa”

Savona. Luminosa Bogliolo è tra le stelle più brillanti dell’atletica ligure e non poteva mancare tra le attese protagoniste della nona edizione del Meeting Città di Savona-Memorial Giulio Ottolia, l’evento atletico che aprirà il calendario internazionale italiano 2020 ad alto livello.

Giovedì 16 luglio, con diretta Rai dalle ore 17:45 alle ore 19:15, il centro sportivo della Fontanassa ospiterà infatti la prima tappa del circuito FIDAL TOP e rappresenterà un primo banco di prova per i “big” dell’atletica azzurra. Sui 100 metri ostacoli la ragazza più attesa sarà ancora la portacolori delle Fiamme Oro, nata agonisticamente nel CUS Genova (che collabora con il CUS Savona nell’organizzazione della manifestazione savonese): Bogliolo, originaria di Alassio e studentessa in Veterinaria, vanta tre titoli italiani Assoluti e proprio nel meeting diretto da Marco Mura iniziò la propria ascesa nella stagione 2018 con un crono da 12”99 che la rivelò al grande pubblico. Venticinque anni da compiere venerdì, l’ostacolista allenata da Ezio Madonia e Antonio Dotti avrebbe poi vissuto un 2019 strepitoso, con la medaglia d’oro all’Universiade di Napoli, la vittoria all’Europeo per nazioni, la semifinale raggiunta ai Mondiali di Doha (Qatar) e un personale portato a 12”78, vicinissimo al primato italiano di Veronica Borsi (12”76).

