Pendolari lanciano raccolta firme: “Servono più treni, calpestato il nostro diritto alla mobilità”

Genova. I treni sulla tratta Acqui Terme-Genova “erano insufficienti prima della pandemia Covid e tali sono rimasti. L’offerta ferroviaria è stata ulteriormente ridotta ed i pendolari non hanno modo di andare a lavorare con un mezzo sicuro; la nostra gente ha difficoltà a spostarsi verso Genova, anche per ricorrere a cure mediche”.

Così inizia il comunicato stampa del Comitato Pendolari Valle Stura e Orba, che da anni lotta per il miglioramento del servizio di trasporto pubblico su rotaia, utilizzato ogni giorno da centinaia di cittadini. Un servizio che potrebbe essere la valida alternativa alla strada, soprattutto in questa fase di vera emergenza, ma che nei fatti non riesce a soddisfare le domanda.

