Risarcimenti crollo Ponte Morandi, conclusi pagamenti per autotrasportatori

Genova. Si sono conclusi oggi, in meno di un mese, gli indennizzi per gli autotrasportatori che, a causa del crollo del viadotto Polcevera, hanno dovuto affrontare spese maggiori per la percorrenza forzata di tratti autostradali o stradali aggiuntivi.

Sono 1.125 le imprese che hanno presentato domanda attraverso la piattaforma telematica dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale che, in quanto soggetto attuatore, negli ultimi mesi ha raccolto tutte le pratiche, per un totale di 2.272.251,5 di missioni di viaggio. Le risorse per l’anno 2019 ammontavano a 80 milioni e altrettanti sono previsti per l’anno 2020 che verranno erogati nel 2021.

