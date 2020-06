Sanremo, attendere oltre un anno per una visita oncologica. La testimonianza della consigliera Sara Tonegutti

Sanremo. «Vorrei vivere in una Regione dove non si creano giornate di sensibilizzazione sul tumore al seno se poi per ottenere una visita bisogna fare i conti con una lista d’attesa di un anno e mezzo». Inizia con questo dato allarmante e con un riferimento esplicito ai recenti annunci della creazione della giornata per la lotta al tumore al seno da parte di Regione Liguria, la testimonianza della consigliera comunale Sara Tonegutti, personalità attiva nel mondo del volontariato che ha lottato con un tumore riuscendo a sconfiggerlo grazie alla chemioterapia.

«Ho avuto un tumore nel 2017 e da gennaio 2018, dopo aver terminato la chemioterapia, ho iniziato i controlli semestrali che avrei dovuto fare a gennaio e a luglio, racconta l’esponente dell’amministrazione Biancheri, conosciuta anche per essere la presidente del Centro aiuto alla Vita Sanremo-Taggia. Chiamare il centralino prenotazioni e riuscire a fissare un appuntamento per visite o esami è come vincere alla lotteria.

