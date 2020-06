Tari in cassetta in “zona Cesarini”, il Comune: “Nessuna sanzione per chi non paga in tempo”

Genova. Molassana alta, Sant’Eusebio, quartieri collinari della Valpolcevera ma anche Quezzi, Borgoratti, Apparizione. Sono molte le segnalazioni arrivate dai cittadini sull’arrivo tardivo in cassetta della posta della lettera con l’avviso di pagamento dell’acconto della Tari. La prima rata (o la rata unica, per chi preferisce) dell’imposta comunale sui rifiuti, per le utenze domestiche, scade oggi, martedì 30 giugno.

Ed è oggi, martedì 30 giugno, che la lettera, non certo anelata, è arrivata a destinazione. Quasi impossibile, soprattutto per chi magari non abbia dimestichezza con i pagamenti on line (la Tari si può pagare con pc o smartphone utilizzando i moduli F24 semplificati), versare la prima rata entro i tempi stabiliti.

