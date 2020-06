Treni, approvato ordine del giorno de ilBuonsenso. Salvatore: “Piano assunzioni mirato”

Liguria. È stato approvato oggi in consiglio regionale un ordine del giorno presentato da ilBuonsenso. “In particolare il nostro ordine del giorno punta a garantire periodi congrui di riposo e di ferie all’interno di tutti i periodi dell’anno per chi lavora nelle tratte dei treni regionali, questo serve ad ampliare la gestione del personale e renderla più umana e per non trattare i dipendenti come miseri numeri”, dicono i consiglieri Salvatore e De Ferrari.

“È inoltre stata approvata la nostra richiesta che in sede di conferenza Stato-Regioni si ponga in primo piano la necessità di nuove assunzioni ed una immissione rapida di nuovo personale interno, che si dia quindi il via alla creazione di nuovi posti di lavoro per i liguri e, non ultimo, per fornire adeguati servizi ai viaggiatori che ogni giorno utilizzano i treni per andare al lavoro per lo studio”, continuano.

