Ventimiglia Calcio, la juniores fa il grande salto verso l’Eccellenza

Ventimiglia. La Lega nazionale dilettanti ha ufficializzato le classifiche della stagione 2019-20. La juniores granata lascia il campionato di secondo livello e conquista una promozione che mancava da un paio d’anni tornando nel suo campionato “naturale”, quello dell’Eccellenza. Un grande risultato in una stagione particolarmente difficile per via del Covid-19. Con il Ventimiglia vengono promosse Sampierdarenese e Bogliasco. Il Ventimiglia chiude in testa alla classifica della Coppa disciplina, con miglior attacco e difesa del torneo.

Commenta mister Diego Bevilacqua: «C’è grande soddisfazione da parte mia per aver vinto con un gruppo su cui stiamo lavorando da due anni. Ma sono contento soprattutto per loro, un gruppo solido che ha lavorato bene e se lo merita. Siamo partiti in sordina, nessuno avrebbe scommesso su di noi ma siamo stati bravi a crederci».

