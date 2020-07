Ammortizzatori sociali, il silenzio dell’Inps al confronto chiesto dai Si Cobas: “Pronti a nuova mobilitazione

Genova. Ad oggi “le poche mensilità di cassa erogate dall’Inps mostrano come i salari di migliaia di lavoratori siano stati falcidiati, riconoscendo a stento il 50% della propria paga mensile (altro che l’80%!) e ancora oggi spesso per chi resta in cassa (ordinaria, straordinaria, in deroga, Fis, ec…) non vengono riconosciuti gli assegni famigliari, il Bonus “Renzi le detrazioni previste”. La denuncia arriva dal sindacato Si Cobas che insieme ad altre realtà il 6 giugno era sceso in piazza per protestare sotto la sede dell’Inps.

I Si Cobas il 19 giugno avevano chiesto un incontro alla direzione provinciale dell’istituto previdenziale, ma da allora non hanno ricevuto alcuna risposta.

