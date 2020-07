Autostrade, dal 3 luglio riaprono 12 delle 29 gallerie chiuse: ma gli effetti positivi non saranno immediati

Liguria. Sono in corso di ultimazione gli interventi di manutenzione portati avanti nelle scorse settimane in 12 delle 29 gallerie sulla rete ligure attualmente chiuse per interventi di manutenzione.

Venerdì 3 luglio è prevista, infatti, la riapertura al traffico dei seguenti tunnel. Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce: Roccadarme Nord, Lagoscuro Nord, Montà Nord, Castello Nord, Broglio Nord, Casa della volpe Sud, Monacchi Sud, Asino morto Sud, Manfreida Nord, Pero Grosso Nord; sulla A12 Genova-Sestri Levante: Anchetta Ovest, Rapallo Ovest. Ulteriori fornici saranno aperti nei giorni successivi.

