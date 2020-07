Autostrade, il ministro De Micheli: “Dal 10 luglio meno caos, la stagione turistica in Liguria può partire”

Liguria. Assicurazioni sono giunte ai sindaci liguri dall’incontro odierno con il ministro Paola De Micheli. Il ministro ha confermato la riapertura dal 10 luglio di due corsie per ogni carreggiata regionale, dalle 6 alle 22, chiesta dai sindaci per poter finalmente dare avvio alla stagione turistica; ha assicurato la predisposizione di un pacchetto di esenzioni totali e parziali dei pedaggi autostradali nell’area della A26 con collegamento all’A10 da Ovada fino a Varazze e da Varazze ad Albissola, mentre sulla A12 le esenzioni riguarderanno l’area da Rapallo fino a Lavagna e Sestri Levante. Accoglie la richiesta di un piano straordinario stradale, ferroviario e portuale per la regione, da concertare con le autorità locali liguri.

Per scongiurare il blocco della viabilità a causa dell’assenza di un coordinamento tra i lavori di Autostrade e Anas, il ministro ha convocato Anas domani per far chiudere i cantieri che insistono sugli stessi territori oggetto di cantiere Aspi obbligatorio. Sulla società Funivie spa, ha dichiarato che lo sblocco sta avvenendo con l’intenzione di affidare all’Autorità Portuale la gestione della società. Ha poi assicurato la ripartenza del cantiere dell’Aurelia bis, affermando che nel dl Semplificazioni ci sarà un meccanismo che consentirà ad Anas di far subentrare subito le aziende per effettuare i lavori.

