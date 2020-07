Caos autostrade, ambulanze bloccate nel traffico: un’ora per portare un bimbo al Gaslini

Rapallo. Un’ora per portare un bambino in ambulanza da Rapallo all’ospedale Gaslini di Genova. La denuncia è arrivata questa mattina sul tavolo del sindaco Carlo Bagnasco da un’autista della Croce Bianca. Ed è la goccia che fa traboccare il vaso nella guerra della Liguria contro Autostrade e ministero dei trasporti per l’emergenza che si è venuta a creare dopo la fine del lockdown che avrebbe dovuto sancire l’inizio della ripresa.

“Il piano di manutenzione e di chiusure attuato da Autostrade crea enormi difficoltà anche alle ambulanze che devono raggiungere i nostri ospedali. Sono molto preoccupato per questa situazione: a causa delle code molto spesso i mezzi di soccorso sono costretti a deviare sulla viabilità ordinaria, e anche quando percorrono l’autostrada, non potendo superare le autovetture nei tratti a corsia unica, finiscono per perdere tempo prezioso per arrivare a destinazione”, spiega Bagnasco in una nota.

