Chiude la Dance Academy: la scuola che per vent’anni ha insegnato alle sanremesi a danzare

Sanremo. Chiude la Dance Academy. La scuola dove per vent’anni le sanremesi hanno imparato a muovere i loro primi passi di danza non aprirà più le porte. La sofferta decisione è stata presa dalla direttrice Deborah Slater a seguito delle difficoltà del periodo insieme agli strascichi di quell’incidente che nel 2015 l’ha costretta ad appendere le scarpette al chiodo.

«Ho lottato con tutta la mia forza per tornare nella scuola dopo l’incidente e anche con tutto il dolore fisico e mentale sono andata avanti per amore della danza e dei miei allievi. Adesso però non si può lottare contro l’indifferenza», scrive Debbie, come è da tutti chiamata, in un post su Facebook.

