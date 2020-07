Cinghiali, Enpa: “Installare gabbie per cattura e uccisione. Pratica inutile, feroce e crudele”

Provincia. La protezione animali savonese ritiene “inutili e crudeli le ordinanze dei sindaci che, in presenza di cinghiali in città, oltre al giustissimo divieto di alimentarli, chiedono alla polizia regionale di installare gabbie per la loro cattura“.

“Gli animali che vi finiscono attirati dal cibo, secondo disposizioni regionali debbono essere uccisi con una fucilata a bruciapelo (a parte qualche femmina inviata ai campi di addestramento per cani da cinghiale) e ciò sicuramente turba pesantemente il personale addetto” considerano dalla protezione animali savonese.

