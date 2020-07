Equipaggi Trenitalia Liguria, Filt Cgil Fit Cisl Uiltrasporti Ugl Ferrovieri Orsa: «Raggiunto l’accordo sulle assunzioni»

Genova. Dopo mesi di trattativa iniziati a valle delle soppressioni di numerosi treni il 16 agosto del 2019 per carenze di personale, finalmente è stato raggiunto un accordo sindacale che prevede 27 nuove assunzioni tra personale di bordo e personale di macchina per sopperire alle mancanze che si registrano da tempo nei turni degli equipaggi del trasporto regionale in Liguria.

«Gli organici saranno ulteriormente rinforzati con percorsi di mobilità interna mirati a dare finalmente copertura alle carenze generate dai pensionamenti, fino ad oggi mai sostituiti in modo adeguato. Le organizzazioni sindacali hanno anche chiesto a Trenitalia come intende dare applicazione alla nuova ordinanza regionale che elimina i limiti di carico sui posti a sedere dei treni regionali.

... » Leggi tutto