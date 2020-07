Finale Ambiente, nuovo Cda in vista: per la prima volta un avviso pubblico

Finale Ligure. Cambio in vista per l’organo amministrativo di Finale Ambiente, la società partecipata del Comune di Finale Ligure. In data 23 giugno è stato pubblicato sull’Albo pretorio del Comune finalese l’avviso pubblico per le candidature relative alla composizione del nuovo Cda, considerando la scadenza degli incarichi per l’attuale presidente Fulvio Carzolio e per i due consiglieri Antonio D’Acorte e Maria Cristina Tosi.

Nel documento di avviso è stata richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 39 dell’11 giugno 2019 avente ad oggetto: “Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune e del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni”, un impegno assunto nella sede del parlamentino finalese grazie ad un ordine del giorno, approvato all’unanimità, proposto dal consigliere comunale Tiziana Cileto del gruppo “Per Finale”.

