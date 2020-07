“I nostri colori per dirvi grazie”, il progetto dell’Asl1 e dell’Istituto Comprensivo Littardi di Imperia dedicato ai bambini

Sanremo. Cuori, arcobaleni e tanta fantasia: sono questi gli ingredienti del progetto “I nostri colori per dirvi grazie” promosso dall’Istituto Comprensivo Littardi di Imperia in sinergia con ASL1. L’iniziativa, ha visto protagonisti i bambini dai 3 ai 6 anni della Scuola d’Infanzia di Piani, autori di una quindicina di disegni realizzati per ringraziare il personale sanitario impegnato durante l’emergenza coronavirus.

Il progetto, nato dall’intuizione della maestra Catia Puletti e sviluppato dalle insegnanti della Scuola dell’Infanzia di Piani, si è inserito nello spirito di condivisione alla base dell’iniziativa di ASL1 “@raccontaci” offrendo ai piccoli alunni un’altra occasione creativa ed educativa durante le settimane di didattica a distanza.

