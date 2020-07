La Ponente Genoa Academy guarda al futuro: Ospedaletti, Camporosso e Dolceacqua al lavoro con Emanuele Crespi

Ospedaletti. Prosegue in ottica 2020/2021 il lavoro della Ponente Genoa Academy, costola rossoblu ponentina che unisce il lavoro di Ospedaletti, Camporosso e Dolceacqua.

Nei giorni scorsi si è tenuta la riunione che ha visto la partecipazione di Vincenzo Stragapede per l’Ospedaletti, di Claudio Marino per il Camporosso e di Giuliano Vadalà per il Dolceacqua alla presenza di Emanuele Crespi, responsabile del progetto Genoa Soccer Academy. Crespi, impegnato quotidianamente in tutta Italia, ha voluto

partecipare all’incontro proprio per mettere le basi di un’altra stagione in sinergia con il Genoa.

