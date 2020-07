La PSA Olympia si prepara alla B1 e riparte dal capitano Giulia Bilamour

Genova. Dopo la conferma dello staff la PSA Olympia lavora al roster che schiererà ai nastri partenza della prossima stagione in Serie B1. Si parte da una importante riconferma, quella del capitano Giulia Bilamour che si appresta a vivere un’altra annata coi colori gialloblù.

Le sensazioni dopo l”ufficialità della promozione in B1 “Sono molto contenta di questa promozione in B1, anche se con un po’ di amaro in bocca per non essere riuscite a terminare il campionato – dice il capitano gialloblù -. Abbiamo fatto un anno molto intenso pieno di gioie, ma anche di sacrifici e siamo state meritatamente premiate”.

