L’ascensore di Castelletto torna all’antico splendore, la nuova cabina è un viaggio a inizio Novecento

Genova. Chi vuol vedere come appariva l’ascensore di Castelletto nel 1909, anno in cui fu aperto al pubblico, non deve usare per forza una macchina nel tempo. Oggi basta andare in piazza Portello, pagare il biglietto e godersi la salita nella cabina numero due, appena uscita dal restauro che l’ha riportata in tutto e per tutto all’antico splendore con un raffinatissimo rivestimento interno in legno che ricalca quello originale.

L’occasione è stata la revisione trentennale obbligatoria per tutti gli impianti verticali di Amt Genova. Oltre ai numerosi adeguamenti tecnologici l’azienda ha deciso di investire nella valorizzazione storica dell’ascensore panoramico più famoso della città. Dei 400mila euro spesi per il revamping, circa il 10% è stato usato per cambiare completamente l’aspetto interno di una delle due cabine in acciaio in servizio dagli anni ’80, quando avevano sostituito quelle originali.

