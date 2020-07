Nuovo ponte, sul collaudo finale De Micheli e Bucci al lavoro per una soluzione entro la settimana

Genova. Era un tema laterale, ma fino a un certo punto, e sicuramente uno dei più caldi all’ordine del giorno. E per una soluzione definitiva bisognerà attendere ancora qualche giorno, fino a domenica, almeno, ma tra la ministra per le Infrastrutture Paola De Micheli e il sindaco e commissario per la ricostruzione del viadotto Polcevera Marco Bucci ci sarebbe una totale condivisione degli obbiettivi. Ovvero definire entro la fine della settimana quali saranno i passaggi burocratici da compiere per avere un ponte ultimato, collaudato ma anche percorribile. Chi dovrà effettuare il collaudo esecutivo e quali dovranno essere gli atti formali per arrivare a quella fase senza sorprese.

Bucci nei giorni scorsi aveva sollevato la questione sottolineando che, in mancanza di un soggetto definito che possa ordinare il collaudo finale del viadotto, questo – che dovrebbe essere pronto il 29 luglio e inaugurato il 1 agosto – potrebbe non essere percorribile. Il sindaco e la ministra hanno solo accennato al tema durante la riunione in videoconferenza tra Mit e Anci questa sera ma torneranno a parlarsi a breve. Quello che è certo è che la struttura commissariale consegnerà il ponte al ministero. Ma anche sulle fasi successive non si sarebbero notate tensioni tra i due.

