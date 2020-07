Porto Antico di Genova spa: il milanese Gagliardi Bonasegale è il nuovo direttore generale

Genova. Gilberto Gagliardi Bonasegale, 58 anni, milanese, è il nuovo direttore generale di Porto Antico di Genova spa.

Con una lunga esperienza alle spalle in H3G, dove ha ricoperto la carica di Sales Innovation & Agreement Director, occupandosi in precedenza della divisione 3Tech, di Customer Base, Sales Agreement e di Partnership, Gagliardi ha poi maturato esperienze imprenditoriali nel settore delle startup e nella consulenza del marketing strategico. Gli esordi professionali sono targati Genova, per Il Sole 24 Ore System e come consulente di Stazioni Marittime Porto di Genova.

