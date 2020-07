Scuola e mense scolastiche, Iaquinandi (Uiltucs Liguria: “Istituzioni, politica e dirigenza si occupino della ripartenza”

Liguria. “E’ tempo di andare oltre il Covid, è tempo di far diventare l’emergenza in un disegno solido per il paese e i territori”. Per la Uiltucs della Liguria” non basterà una manciata di provvedimenti improvvisati per tenere buoni lavoratori e famiglie”.

“L’eliminazione del tempo pieno nelle scuole o l’istituzione della mensa su turni costituirebbe un grave problema per le famiglie dei bambini con i genitori che lavorano tutto il giorno. La conferenza cittadina dei dirigenti scolastici lo ha detto chiaro: esiste un grave problema di assegnazione delle risorse e dell’organizzazione del lavoro a scuola”. La Uiltucs della Liguria afferma che “questa prospettiva costituirebbe un gravissimo problema occupazionale, di cui istituzioni, politica e dirigenti scolastici dovranno farsi carico, chiedendo ogni sostegno possibile al Governo.

