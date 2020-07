Trenitalia assume 27 persone, l’annuncio dei sindacati

Genova. Dopo mesi di trattativa iniziati a valle delle soppressioni di numerosi treni il 16 agosto del 2019 per carenze di personale, è stato raggiunto un accordo sindacale che prevede 27 nuove assunzioni tra personale di bordo e personale di macchina per sopperire alle mancanze che si registrano da tempo nei turni degli equipaggi del trasporto regionale in Liguria.

Lo annunciano le segreterie regionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal, Orsa Ferrovie.

