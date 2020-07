Volley Team Arma Taggia, Luca Ferrari allenerà i gruppi di prima e seconda divisione

Taggia. Il Volley Team Arma Taggia comunica di aver affidato la guida tecnica del gruppo partecipante al campionato di Prima e Seconda Divisione, Under 17 e Under 19 a Luca Ferrari.

Visti gli ottimi risultati conseguiti, dal tecnico sopracitato, nella scorsa stagione (1° posto in Seconda Divisione e 2° posto in Under 16) la società ha deciso di proseguire con un progetto volto a dare continuità ad una metodologia di lavoro ampliata a tutte le nostre categorie.

