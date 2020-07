A Cogoleto bici vietate sul lungomare, ciclisti obbligati a pedalare in Aurelia

Cogoleto. Mentre nel capoluogo il sindaco Bucci pensa a estendere e modificare le nuove piste ciclabili, a Cogoleto le biciclette sono vietate a sul lungomare da dopo il distributore di benzina nel tratto centrale che porta a Varazze. E i ciclisti vengono deviate senza alcuna protezione apposita sull’Aurelia, dove la sicurezza non è certo il massimo.

“Abbiamo paura che ci scappi il morto”, spiega un gruppo di ciclisti della località ponentina. “Il provvedimento preso dal comune di Cogoleto è inspiegabile, anche i turisti non si capacitano di questa decisione. È stata interrotta la pedo-ciclabile che da Arenzano va fino a Celle Ligure, una delle passeggiate più belle e famose per i ciclisti, e non solo, di tutta la Liguria”.

