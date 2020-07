Albenga, ripartono i lavori di ristrutturazione dell’ex casa comunale di Campochiesa

Albenga. Partiranno a metà luglio i lavori di ristrutturazione e restauro del fabbricato “ex casa comunale” di Campochiesa, che saranno eseguiti dalla ditta Formento sul progetto realizzato dall’architetto Bettino Cappellin. L’intervento trasformerà l’edificio nella Casa dell’Outdoor, un centro per manifestazioni e servizi di carattere turistico e sportivo.

In particolare il primo lotto prevede il restauro degli intonaci di facciata, la ristrutturazione del pavimento sfondato al piano terreno con realizzazione di vespaio aerato e riutilizzo ed integrazione delle piastrelle in cemento esistenti, la rimozione delle pareti dei bagni di servizio del locale ex poste, la riapertura della loggia preesistente tramite ricostituzione della parete a Sud di questa poggiante sulla fondazione originale opportunamente rinforzata, lo spostamento del Monumento ai Caduti presente in facciata in posizione protetta all’interno della loggia.

