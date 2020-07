Anci Liguria: «La ministra assicura meno caos sulle autostrade liguri dal 10 luglio, la stagione turistica può partire»

Genova. «La ministra ha confermato la riapertura dal 10 luglio di due corsie per ogni carreggiata regionale, dalle 6 alle 22, chiesta dai Sindaci per poter finalmente dare avvio alla stagione turistica; ha assicurato la predisposizione di un pacchetto di esenzioni totali e parziali dei pedaggi autostradali nell’area della A26 con collegamento all’A10 da Ovada fino a Varazze e da Varazze ad Albissola, mentre sulla A12 le esenzioni riguarderanno l’area da Rapallo fino a Lavagna e Sestri Levante. Accoglie la richiesta di un piano straordinario stradale, ferroviario e portuale per la regione, da concertare con le autorità locali liguri» – fa sapere Anci Liguria parlando dell’incontro con la ministra Paola De Micheli.

«Per scongiurare il blocco della viabilità a causa dell’assenza di un coordinamento tra i lavori di Autostrade e Anas, la ministra ha convocato Anas per far chiudere i cantieri che insistono sugli stessi territori oggetto di cantiere Aspi obbligatorio.

