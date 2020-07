Autostrade, nessuna tregua: “Disagi inevitabili per tutto il mese di luglio”

Liguria. I disagi sulle autostrade si estenderanno “inevitabilmente per tutto il mese di luglio”. La comunicazione ufficiale di Autostrade gela la Liguria in questa estate, che sarà ricordata forse più per i cantieri e le code che per il Covid.

Aspi ha comunicato al ministero dei trasporti la situazione, in un carteggio inviato al presidente ligure Giovanni Toti poche ore prima della scadenza dell’ordinanza con cui la Regione ha intimato alla società concessionaria e al Mit di inviare un nuovo piano compatibile con le esigenze di mobilità.

