Autostrade, Toti: «Qualcuno non dice la verità. Revisione piano indispensabile»

Genova. «Vanno recuperati 20 anni di colpevole inerzia e 2 anni di terribile inerzia dal crollo del ponte Morandi con un piano serio che finora non ho visto. Da una parte Autostrade per l’Italia dice che il ministero gli ha ordinato un piano sostanzialmente incompatibile con la vita civile della nostra regione con lavori molto impattanti che proseguiranno per tutta l’estate, dall’altra il ministero dice che entro il 10 di luglio tutto sarà risolto: qualcuno non sta dicendo la verità. Guardando la situazione delle autostrade in questo momento e il lavoro che manca, penso che il 10 di luglio il problema non sarà risolto e quindi mi auguro che nelle prossime ore qualcuno trovi una soluzione». Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel punto stampa sulla situazione delle autostrade.

... » Leggi tutto