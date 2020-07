Bimba con due madri, Senonoraquando contro le famiglie arcobaleno: “No a slogan vittimistici”

Genova. E’ polemica tra il movimento Senonoraquando e il coordinamento Liguria Rainbow dopo le reazioni alla sentenza della corte di appello di Genova che ha negato la doppia genitorialità a una bimba di due anni ribaltando il giudizio del tribunale.

Anzitutto il movimento afferma di voler fare chiarezza dal punto di vista giuridico spiegando che “La corte ha ricondotto il caso al principio di legalità (per legge in Italia un bimbo non può avere due mamme) e riaffermato il principio che la madre e’ quella biologica che ha partorito il bambino”.

... » Leggi tutto