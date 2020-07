Campomorone, paura nella notte: crollano il cornicione e il balcone di un palazzo

Campomorone. Un tonfo nel cuore della notte e una distesa di detriti sull’asfalto. Si sono svegliati così all’una i cittadini di via Antonio Gavino, strada principale di Campomorone in alta Valpolcevera, dove il cornicione di un vecchio edificio di tre piani è improvvisamente crollato portando giù con sé la soletta di un balcone che era già parzialmente ceduta.

L’orario notturno ha fatto sì che le conseguenze non fossero peggiori: nessuno in quel momento si trovava sul terrazzino, che comunque sarebbe stato inagibile, e nessuno stava passando lungo la strada. Non risultano quindi né feriti né evacuati.

