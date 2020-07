Ciclabile aperta alle moto elettriche in corso Italia? Fiab contraria: “Una cosa esclude l’altra”

Genova. L’ipotesi di una riorganizzazione della “mobilità dolce” in corso Italia, da parte del Comune, dopo le polemiche sul traffico e sulla ciclabile d’emergenza, non piace a Fiab, l’associazione di ciclisti urbani che con Tursi ha pure collaborato per la definizione della rete per le bici.

A preoccupare è infatti la possibilità che, in autunno, con un nuovo assetto che vedrebbe entrambi i sensi di marcia delle ciclabili spostati sulla corsia a mare e però anche l’opzione che possano essere percorribili anche dagli scooter elettrici. Con un limite di velocità di 30 km/h, certo. Ma ecco le obiezioni sollevate da Fiab:

