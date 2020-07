Continua l’incertezza sul Covid. Il ministro Speranza: “Non esclusa una seconda ondata”

Italia. “Una seconda ondata del coronavirus è possibile, e serve cautela”. A dichiararlo è il ministro della salute Roberto Speranza durante la trasmissione Agorà estate.

E’ il caso di dirlo, collezioniamo un altro parere sulla previsione per i prossimi mesi circa la prosecuzione o meno dell’epidemia che ha costretto entro le mura domestiche od ospedaliere molti italiani e non. Una situazione di costante e continua incertezza, alimentata, quasi a cadenza quotidiana, dalle dichiarazioni, spesso appunto contrastanti tra loro, di personalità importanti del comparto Sanità e non.

