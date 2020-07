Delegazione del ministero dell’Interno, prefetto Di Bari: «Il ministro Lamorgese ha a cuore Ventimiglia»

Ventimiglia. Si è conclusa con la promessa di trovare soluzioni concrete per la città, la visita della delegazione del ministero dell’Interno al Campo Roja di Bevera, che attualmente ospita 42 migranti tra cui 3 donne. Il campo, gestito dalla Croce Rossa, è chiuso dal 16 aprile: da quel giorno nessun nuovo straniero può entrare nella struttura, come stabilito dalla Prefettura di Imperia in piena emergenza Covid-19, quando due migranti ospiti sono risultati positivi.

