Gli punta la pistola e lo aggredisce per rubargli la e-bike: 19enne piemontese arrestato

Finale Ligure. Viene avvicinato, fatto cadere dal mezzo a due ruote, minacciato ed aggredito con una pistola. Tutto questo per rubargli una e-bike, il cui valore si aggira sui 4mila euro. Tutto è cominciato l’altro ieri pomeriggio, a Finale Ligure, in località Manie, nei sentieri utilizzati dai biker, amanti dell’Outdoor, e dove peraltro si disputano importanti gare internazionali di MTB.

Un 47enne di Vado Ligure a bordo della sua nuova e-bike, è stato aggredito, disarcionato ed infine minacciato da uno sconosciuto armato di pistola. Il rapinatore non ha esitato a dare un colpo in testa, forse con il calcio della pistola, derubando lo sfortunato biker che temendo per la sua incolumità non ha reagito, ritrovandosi così, nel giro di pochi secondi, a piedi ma, fortunatamente, pressoché illeso.

